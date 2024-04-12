25 إبريل.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عشاق مسلسل البيت بيتي عرض الجزء الثاني منه وذلك بعد تأجيل عرضه لأكثر من مرة حيث سابقًا تقرر عرضه خلال ديسمبر الماضي ثم تأجيله إلى يناير وأخيرًا تقرر عرضه في 25 إبريل الجاري عبر منصة شاهد الرقمية.

ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول وأيضًا أن يحظي المسلسل بتفاعل كبير من الجمهور، ويذكر أن الجزء الأول من المسلسل كان الأكثر مشاهدة أثناء عرضه واستطاع أن يتصدر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل مسلسل "البيت بيتي"

المسلسل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، نشوى علي، إيمان الشريف، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والرعب.

أحداث مسلسل "البيت بيتي"

تدور قصة مسلسل البيت بيتي حول «بينو» والذي يجسده مصطفى خاطر، الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده، وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه "كريم "محمد محمود عبدالعزيز وشيرين "إيمان الشريف.

ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله، وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة "كاراكيري "كريم محمود عبدالعزيز، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته "أحلام "ميرنا جميل وولدهما زيزو.

آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز هو مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وقد حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند خلال عرضه.

تفاصيل مسلسل خالد نور وولده نور خالد

فكرة المسلسل الكوميدي "خالد نور وولده نور خالد" تقدم مفارقة فكرية غير متوقعة، حيث يتم جمع الأب وابنه دون أي اختلاف في العمر بسبب حدوث فجوة زمنية ناتجة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به الأب.

هذه الظاهرة الغير مألوفة تؤدي إلى ظهور الأب وابنه في نفس العمر معًا، مما يسفر عن العديد من المفارقات الكوميدية والأحداث الساخرة خلال الحلقات.

المسلسل يقدم مزيجًا من الضحك والتشويق، ويضم فريق عمل متميز بقيادة شيكو وكريم محمود عبد العزيز، ويشاركهما الآخرين مثل آية سماحة ودنيا ماهر وشريف رمزي، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد أمين.