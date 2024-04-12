فن ومشاهير

آمال ماهر تعود بحفل أسطوري بقيادة تامر فيضي

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أحمد جودة - القاهرة -  

باطلالة كلاسيكية شوقت الفنانة امال ماهر جمهورها لحفلها الضخم الذي أعلنت عنه ووصف بالليلة المبهرة يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح ماركي في كايرو فيستفال سيتي، وتم طرح التذاكر على موقع ticket marche.

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الحفل المرتقب سيكون بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة اوركسترا ضخمة تضم 50 عازف، ملكة الغناء العربي كما يسميها جمهورها ستقدم برنامج غنائي يستعرض فيه اقوى أعمال الفنانة امال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق، الجدير بالذكر ان الفنانة اطلقت البومها الاخير يونيو الماضي بعنوان انا كويسة والذي لقى نجاح مبهر متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الاولى بعد اطلاق الالبوم ومن المتوقع ان تغني النجمة الكبيرة بعض اعمال هذا الالبوم مباشرة في الحفل.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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