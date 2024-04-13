بهذه الكلمات.. محمد إمام يشوق جمهوره لفيلم "اللعب مع العيال"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان محمد إمام متابعيه لفيلمه الجديد “اللعب مع العيال”، من خلال نشره صورة جمعته بالفنان باسم سمرة من كواليس التصوير، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور محمد إمام



وعلق محمد إمام على الصورة قائلًا: "جاهزين للي جاي اللقاء المنتظر.. كوبرا وعيسى الوزان هيولعوا الدنيا في عيد الأضحى إن شاء الله اللعب مع العيال فيلم للمخرج الكبير شريف عرفة".

أبطال الفيلم

فيلم “اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، بيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

آخر أعمال محمد إمام



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام، مسلسل "كوبرا"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا"، الذي يخرج من السجن طامحًا لأن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشكلات، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، وتدفعه الظروف للتنقل بين عدة مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى آملًا في إثبات براءته، من هنا تنطلق أحداث العمل.

أبطال مسلسل "كوبرا"

ويشارك في بطولة المسلسل، كلٌّ من: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.