"كانت نموذجًا للرقة".. درة تنعي شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة درة التونسية، الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، التي توفت صباح اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على منصة "اكس" حيث نشرت صورة لها.

منشور درة:

وكتبت: "كانت نموذجا للرقة والرومانسية والجمال وقدمت أدوارا ظلت في وجداننا حتى الآن من ينسى أمير الظلام ومين اللي مايحبش فاطمة وداعا شيرين سيف النصر.. الله يرحمها"

شيرين سيف النصر

وفاة شيرين سيف النصر:

وفي سياق آخر توفيت صباح اليوم الفنانة شيرين سيف النصر عن عمرًا يناهز الـ 57 عامًا، وتم دفن جثمانها صباح اليوم بعيد عن وسائل الإعلام.

وقد أعلن عن الوفاة شقيقها وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر صورة لها.

وكتب:«توفيت إلى رحمة الله اليوم اختي الصغيره الغير شقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون»..

نبذة عن شيرين سيف النصر:

تعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل.

اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.