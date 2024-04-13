نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعلت عليها جدا.. نبيلة عبيد تنعي وفاة شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت النجمة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستاجرام” وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، حيث شاركت صورة لها.





وعلقت نبيلة عبيد على الصورة قائلة: "زعلت عليها جدا ربنا يرحمك يا شيرين انا لله وانا اليه راجعون وخالص العزاء للعائلة الكريمة وجميع محبيها".





وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

أفجع خبر وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، صباح اليوم السبت، 13 أبريل 2024، عالم الفن والجمهور العربي، تاركة وراءها إرثًا فنيًا غنيًا تميزت فيه بالأداء الطبيعي والتلقائي.

وكشف شقيقها، الفنان شريف سيف النصر، عن وفاتها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".