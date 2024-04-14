نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. تعرف على موعد عزاء الراحلة شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أسرة الفنانة شيرين سيف النصر عن موعد إقامة عزاء لها، وذلك بعد وفاتها صباح اليوم السبت بشكل مفاجئ ورحيلها في هدوء ودفنها بمقابر العائلة.

وحسب مصادر صحفية كشفت أن الأسرة قررت إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، رغم إعلان شقيقها شريف سيف النصر، أنه تم دفنها بمقابر القاهرة وعدم إقامة عزاء بناء على وصية الراحلة.

وفاة شيرين سيف النصر

كان قد أعلن شقيقها الأكبر خبر وفاتها وكشف وصيتها والذي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكتب عبر حسابه على "فيس بوك": “توفيت إلى رحمة الله اليوم اختي الصغيرة الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر تمت الصلاه والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم علي ذلك دون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون”

سبب وفاة شيرين سيف النصر





ومن ناحية أخرى كان قد كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، وكتب على حسابه الشخصي عبر فيس بوك: شيرين سيف النصر، الفنانة المحترمة، عاشت في صمت، ورحلت بهدوء، ومين ما يحبش فاطمة، قصدي شيرين، عن عمر يناهز 57 عاما، ماتت صبيحة هذا اليوم، بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودفنت بعد صلاة العصر، في مقابر العائلة، دون مراسم عزاء، حسب وصية الراحلة، التي فضلت أن تلقي ربها في هدوء وسكينة، ادعوا لها بالرحمة.

أهم أعمال الفنانة شيرين سيف النصر





بجانب مسيرتها الغنائية، قدمت شيرين أدوارًا تمثيلية في السينما والدراما التلفزيونية. شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات.

بدأت شيرين حياتها الفنية في عام 1986 عندما شاركت في مسلسل “ألف ليلة وليلة” ثم توالى ظهورها في الدراما التلفزيونية ومن أبرز الأعمال التي شاركت فيها وقتها مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة”.



ورغم التوهج الفني خلال التسعينيات، اعتزلت شيرين التمثيل في نهاية عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية في عام 2001، لتقف أمام “الزعيم” عادل إمام في فيلم “أمير الظلام” عام 2002.



ومن أبرز أعمال شيرين سيف النصر، التي لم تتخط 30 عملا: “البحث عن طريق آخر”، “النوم في العسل”، و”أمير الظلام” و”سواق الهانم”، ومسلسلات “العرضحالجي” و”مذكرات شوشو” و”غاضبون وغاضبات”، ومسرحيات “لعبة الحب والجنان” و”بودي جارد”.

