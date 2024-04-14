نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شقو" لـ عمرو يوسف يتجاوز الـ 35 مليون في 4 أيام فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم عمرو يوسف بفيلمه “شقو”، إيرادات بلغت 35مليون و126 ألف جنيهًا في أربعة أيام فقط ليتربع على قمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، والفيلم يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم أفلام عيد الفطر المبارك.

أبطال فيلم شقو



ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة يسرا، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد و سيطرح في باقي الدول العربية وباقي أنحاء العالم خلال الأيام المقبلة.



فيلم "ولاد رزق 3"



وينتظر عمرو يوسف طرح فيلم "ولاد رزق 3"، وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3"

ويضم فيلم “ولاد رزق 3” عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، ماجد الكداوني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.