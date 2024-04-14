نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تكشف سبب اعتذارها عن التكريمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة فريدة سيف النصر سبب اعتذارها عن حضور بعض التكريمات التي تعرض عليها، بعد نجاحها في أي عمل فني، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه:" والنبي ما تزعلوا مني افهموا طبعي، والله العظيم ده التكريم 15، وقبله جرائد كبيرة وقنوات وحتى في لبنان وجريت هربت، وكل سنة كتير، أنا مش من هواة لم شهادات وتماثيل.. وأجري لوحدي وكإني نمبر وان العمل، لأ أي عمل عملته وراه ناس كتير أوي لنجاحي".



فريدة سيف النصر تطلب السماح لجمهورها لهذا السبب

وأكدت فريدة سيف النصر على أن حب جمهورها لها أكبر من أي تكريمات تحصل عليها، مُعلقة:" أنا باخد اللي أكبر من كل ده أنا في حضن قلبي جمهوري، واللي بيعمله معايا دائمًا رغم أي حد بيردم على نجاحي تراب، هما بيشيلوا التراب ويحطوا دهب والماس، بحبهم اللي كنوز الدنيا ما تقدرش تشتريه لأي حد، أعتذر كل تكريم وبحبكم لكن من الظلم ترك الآخرين في الظل".

وتابعت:" سامحوني دي فريدة وتفكيرها اللي جايبني ورا لكن هاعمل إيه دي أنا، بالمناسبة بتكلم عن زملاء عجبوني أوي اتقال لي انتي عبيطة بتنوري غيرك اللي ماجابش سيرتك تاني، أنا مالي دي أنا، ويمكن ضميري ده اللي محبب خلق الله فيا بأمر من رب العالمين، يا ناس خلوها على الله دي كلها متر في متر فوقوا والنبي".



آخر أعمال فريدة سيف النصر



والجدير بالذكر آخر أعمال فريدة سيف النصر مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، ودارت أحداث المسلسل حول صراع كبير بين شقيقين بسبب الطمع والغيرة، يقود إلى تدمير العائلة، فبعد وقوعه في الحب، يعزم (نصار)، وهو سارق محترف، على الخروج من عالم الاجرام، لكنه سرعان ما يجد نفسه وسط حرب شرسة تخوضها ضده الجهات المتضررة من قراره."

أبطال مسلسل" العتاولة "



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، محمد التاجي، زينب العبد، هدى الإتربي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف أحمد خالد موسى، وإخراج هشام هلال.