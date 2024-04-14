عزة لبيب: سبب مشاركتي في «بقينا اتنين» حب العمل مع كريم أبو ذكري والثقة في أعماله.. وانتظر عرض عملين قريبًا (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - عزة لبيب، فنانة مميزة وأم حنونة كما وصفها الفنان تامر فرج، في حواره مع «دوت الخليج الفني»، شاركت في أعمال كانت تحمل رسالة سامية وهادفة للمجتمع، تناقش قضايا الطلاق والانفصال، وكيفية مواجهته، في سياق درامي كوميدي لايت، في مسلسل «بقينا اتنين» الذي حقق نجاحا كبيرا وسط جمهوره.

وحرص «دوت الخليج الفني» على إجراء حوار خاص مع الفنانة عزة لبيب للكشف كواليس العمل وقرابة علاقتها مع أسرة مسلسل «بقينا اتنين»، وغيرها من الأمور، وإليكم نص الحوار:

- من الذي رشحك لدور «سناء» في مسلسل «بقينا اتنين»؟

رشحتني شركة الإنتاج للمشاركة، من أستاذ كريم أبو ذكري، وأستاذ أمير المنتج الفني، حقيقة هي واحدة من أكثر الشركات التي أحب العمل معها، وأثق في اختياراتها لي من أدوار، بالإضافة إلى احترامهم الشديد لطاقم المسلسل، وهذا ليس اول تعاون يجمعني بهم.

ظهرت «عزة لبيب» خلال أحداث العمل بدور الأم والخالة التي تحرص على عدم هدم بيت ابنة أختها رغم حب نجلها لها وظهر ذلك من خلال نصحه كثيرًا بالابتعاد عنها.. ماذا سيكون موقفك إذا كان هذا الأمر واقعيًا مع أحد أبنائك؟



موقفي كوالدة أو خالة سيكون نفس موقفي في المسلسل، فالأم تشعر أن نجلها يعيش أوهاما، آملة أن يتزوج، ومن ناحية أخرى ابنة شقيقتها بمثابة ابنتها، تخاف عليها وعلى منزلها من الضياع.





وما نصيحتك لمن أحب فتاة وتزوجت ولم يستطع نسيانها مثلما حدث مع «زين»؟

نصيحتي، أن فكرة الزواج أولًا وأخرًا تكون قسمة ونصيب، وأنها ستضيع حياتها حينها في الانتظار والأوهام.



- كيف كانت كواليس العمل؟



كواليس العمل كانت جميلة جدًا، وخاصة وأن أستاذ طارق رفعت، قد هيأ لنا حالة جميلة وطاقم العمل كان من أفضل من عملت معهم، ولا أتردد في العمل معهم مرة أخرى، وكثيرا ما نصور في أماكن بعيدة، وبالتالي نتحدث كثيرًا بين المشاهد، فمعظم المشاهد كانت طبيعية.



- ومن هو أقرب فنان إلى «عزة لبيب» من أسرة «بقينا اتنين»؟



كلنا على درجة قرب من بعضنا، فأنا أعرف شريف منير وأصدقاء منذ أيام المعهد، ولم أعمل من قبل مع رانيا يوسف ولكنها حبيبتي وأصدقاء وبمثابة ابنتي، وعملت مع مدام ميمي جمال، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجي، جميعهم صراحة، طاقم عمل رائع جدًا، وأتمنى العمل مرة أخرى معهم.



- ظهر «سامي» الذي حاول التودد إلى «سناء» خلال الأحداث هي وشقيقته.. هل تشجعين فكرة الارتباط والزواج للأم بعد وصول أبنائها إلى نفس عمر «زين»؟

أرى أن ذلك يحدث كثيرا، وفي حالة أن الأم اطمأنت على أبنائها، وتعيش وحيدة، أو سافر أولادها، فلما لا إذا حدث توافق بين الأم وشخص آخر، فلا مانع من الارتباط والزواج، حتى لا تعيش في وحدة.



- هل واجهتك صعوبات أثناء تصوير الدور؟

لا توجد صعوبات سوى الفترات الطويلة في تصوير المشاهد، فكنا نبدأ منذ الصباح حتى اليوم التالي، وأحيانا في أوقات البرد، وخاصة المشهد الأخير، مشهد النهاية، كنا في أشد فترات البرد، ونصور على حمام السباحة وفي منطقة صحراوية، لكن غير ذلك لم أجد أي صعوبات.



- وما الذي جعلك توافقين على المشاركة به؟

الشركة المنتجة لكريم أبو ذكري، والمنتج الفني أمير، أحب العمل معهم، ومن قبل قد شاركت معهم في مسلسل «مكتوب عليا» و«حلوة الدنيا سكر».

الفنانة عزة لبيب



- وماذا عن العمل مع شريف منير ورانيا يوسف وميمي جمال ؟



• شريف منير زميلي منذ أيام أكاديمية الفنون، المعهد العالي للفنون المسرحية، فهو من الأصدقاء القديمة وعشرة عمر، لم نعمل بالفعل من قبل مع بعضنا البعض ولكن عندما ذهبت إلى موقع التصوير ورآني كأننا لم نقابل بعض منذ فترة طويلة، ورحب بي كثيرًا، وأسعدتني المقابلة.

• رانيا يوسف، إنسانة جميلة وتعامل زملائها معاملة جيدة، أعرفها قديما فهي حبيبتي، وأدعو الله أن يوفقها، كواليسها جيدة.

• ميمي جمال، أستاذة وفنانة جميلة وبالطبع لها خبرة في التعامل مع الناس، فلا يوجد أي توتر في موقع التصوير، وعزت زين، من أجمل الشخصيات التي عملت معها.



- مارأيك في مسلسلات 15 حلقة التي باتت منتشرة منذ عام 2023؟



مسلسلات 15 حلقة، الناس سعيدة بها كثيرا، والقصة قد تكون سريعة لايوجد بها أي إطالة أحداث، وأنا كفنانة من ضمن الفنانين نحب ذات 15 حلقة و10 حلقات، تعطي فرصة للكثير من الناس في العمل.

أبطال مسلسل بقينا اتنين



وهل هي الأنجح والأفضل أم ذات 30 حلقة التي اعتادنا عليها؟

لا استطيع قول أنها الأفضل من 30 حلقة، لأن ذات 30 يكون لها موضوعات مختلفة وقصة، ولكن آخيرًا من يحكم هو ورق المسلسل.



- فكرة الانفصال والطلاق أصبحت منتشرة في مجتمعنا بصورة غير مستحبة.. ما نصيحتك للأزواج للحفاظ على زواجهما؟

أقول دائمًا في هذا الموضوع أنه قسمة ونصيب، لأن هناك شعور من ناحية البنت أن الزواج ماهو كله أحلام جميلة وردية، فتكتشف بعد ذلك أن زوجها يتحمل مسؤولية كبيرة، وكل شيء قسمة ونصيب ولكن لا بد من ضرورة توفير التوعيه عن الحياة الزوجية.

الفنانة عزة لبيب

وما نصيحتك للآبناء عند مرورهما بصدمة انفصال الآباء؟



أنا أحمل الأب والأم مسؤولية أبنائهم والجلوس معهم قبل الانفصال، وأن ذلك شيئا لا يمنع من الاحترام المتبادل بينهما، وأهم ما يراعى بعد الانفصال، هو احترام كل طرف للآخر، من أجل مصلحتهم ومصلحة الأبناء.



- وهل تشجعين اللجوء إلى الطبيب النفسي مثلما حدث في المسلسل؟



حاليا، لم يعد بهذا الاسم، ولكن من الممكن أن يصلوا إلى طرف ثالث، من العائلة وإن لم يجدوا ويعرفوا طبيب فأشجع ذلك.



- هل هناك أعمالك المقبلة؟

سيكون لي عملين قرببا بمشيئة الله، كنت قد انتهيت من تصويرهما، وهما 10 حلقات لكل منهما.