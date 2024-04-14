نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أجندة قصور الثقافة الأسبوعية.. احتفالات متنوعة وعروض فنية ومسرحية تجوب المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع، بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل 18 أبريل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

احتفالات عيد الفطر

وتواصل الهيئة احتفالاتها بعيد الفطر وتقدم ضمن برنامج "فرحة العيد" بمناطق الإسكان بديل العشوائيات بالقاهرة ورشا فنية، وورش حكي، وعروض وفقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الحفلات بالمحافظات.

عروض مسرحية بالمجان

وفي مجال المسرح والسينما تواصل قصور الثقافة تقديم مجموعة من المسرحيات مجانا للجمهور ضمن عروض الموسم الحالي، وذلك بمحافظات الشرقية، كفر الشيخ، سوهاج، والإسكندرية.

أفلام سينما الشعب

كما يستمر عرض أفلام سينما الشعب في 16 محافظة بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، في حفلات تبدأ من 10 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.

عروض فنية بمناسبة عيد تحرير سيناء

وتنظم الهيئة عدة لقاءات وعروض فنية خلال الأسبوع بمناسبة عيد تحرير سيناء، يوم اليتيم، واليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وعيد الربيع، بجانب الأمسيات الأدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين، والورش الفنية والحرفية بمختلف المحافظات.

