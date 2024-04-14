نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيتن عامر: 'سعيدة بردود الفعل على حفلى الأول وانتظرونى في حفلات مقبلة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت النجمة أيتن عامر، أولى حفلاتها الغنائية بإحدى البواخر النيلية، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وبدأت ايتن عامر حفلها بأغنية "ستو أنا" التي قدمتها مع النجم أكرم حسني، وتفاعل الجمهور الحاضر معها وردد كلمات الأغنية.

وواصلت أيتن عامر حفلها الغنائى، حيث قدمت أكثر من 8 أغنيات لها أبرزها "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما قدمت أغنيتان للفنان رضا البحراوي وأغنية للفنان أحمد عدوية، وأغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، كما تألقت في أغنية "نسم علينا الهوا" للفنانة الكبيرة فيروز، وأغنية "أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة.

وأعربت أيتن عامر عن سعادتها بأول حفل غنائي، وقالت في تصريحات صحفية: "مبسوطة جدا بأول حفل لى، والتفاعل مع الجمهور مختلف تماما وردود الفعل في وقتها بتكون افضل من أنك تنزل أغنية على المنصات والسوشيال ميديا، وأكتشفت أن الأغانى بتكون احلى كتير عن التسجيل في الاستوديو، لان اللايف بيكون احلى والفرقة الموسيقية بتعمل روح مختلفة ليها".

وتابعت أيتن عامر: "ردود الفعل كانت خطيرة وده ظاهر في الفيديوهات لأن الناس أول مرة يشوفونى لايف، وكمان ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعى كانت حلوة جدا ومتفاجئين".



وأضافت أيتن عامر: "مكنتش خايفة من تجربة إقامة حفل غنائى وده ظاهر في الفيديوهات وأن الجمهور متقبل أدائى، وأنا مش بغير مهنتى لأن أنا في الأول كنت مطربة واتاخدت من الغناء للتمثيل.

وأختتمت أيتن عامر حديثها قائلة: "ان شاء الله في حفلات جاية كتير، لأن بعد أول حفل عملته في شركات كلمتنى على إقامة عدة حفلات الفترة المقبلة، ولكن هتكون بشكل مختلف ان شاء الله ويكون فيها شو اكتر من كده".



ايتن عامر، اغانى ايتن عامر، جديد ايتن عامر، حفل ايتن عامر، صور ايتن عامر