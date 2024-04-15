لهذا السبب.. يسرا تصل مهرجان بيروت لسينما المرأة

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت منذ قليل الفنانة يسرا، إلي ريد كاربت مهرجان بيروت لسينما المرأة، وذلك من أجل تكريمها تقديرًا لمشوارها الفني.

وظهرت يسرا بإطلالة جذابة وهي مرتدية فستانًا أسود اللون ممزوجا باللون الذهبي، مع ارتداء عقد وحلقان ذهبية، لإبراز جمالها مع وضعها مكياجًا خفيفًا يبرز جمال ملامحها.





تفاصيل مهرجان بيروت لسينما المرأة

وينطلق مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، في الفترة من 14 حتى 19 إبريل الجاري 2024، والذي يقوم بتنظيمه مجتمع بيروت السينمائي في دورته السابعة، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري.

وسوف تبدأ فعاليات مهرجان بيروت الدولي لسينما المراة، في حفل افتتاح يُقام في كازينو لبنان، وستكون الفنانة يسرا، ضيفة شرف، وذلك في إطار تكريم إنجازاتها وأعمالها الفنية.

ويعرض المهرجان أكثر من 73 فيلمًا، ضمن مجموعة متنوّعة من الأفلام القصيرة والطويلة، الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية، إضافة إلى أفلام الرقص، من 35 دولة مختلفة، ويختتم المهرجان في 19 إبريل بإقامة حفل لتوزيع الجوائز.

نبذة عن مهرجان بيروت لسينما المرأة

مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو مهرجان سنوي يُقام في مدينة بيروت بدولة لبنان، ويعرض أفلامًا من إنتاج نساء أو تتمحور حول قضايا المرأة، ويتناول القضايا التي تؤثر بشكل خاص على النساء، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والهوية الجنسية والعنف الأسري وقصص نجاح النماذج النسائية في المجتمع.

تأسس مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة في عام 2016 على يد المنتج اللبناني سام لحود تحت شعار "نساء من أجل التغيير" بهدف تمكين المرأة.

ومنذ ذلك الحين، تتولى مجتمع بيروت السينمائي تنظيم المهرجان بشكل سنوي، وهي منظمة غير حكومية، ويتألف شعار المهرجان من رمز الإلهة الفينيقية تانيث، وهي الإلهة الأنثى التي انتشرت عبادتها قديمًا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والتي ترمز إلى الخصوبة وقوة الحياة، وتكون جائزة المهرجان الرئيسية عبارة عن مجسم ذهبي يُمثل تانيث بيروت.