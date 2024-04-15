أحمد زاهر: خسيت 22 كيلو بسبب ”نعمة الأفوكاتو”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 08:25 صباحاً - حل الفنان أحمد زاهر ضيفا في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر قناة MBC.

وأكد أحمد زاهر أن دوره في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" أثر على وزنه بفقدانه 22 كيلو، حيث عمد إلى التخلص من الوزن ليلائم شخصية شخص هزيل ومكسور نفسياً.

وقال أحمد زاهر: "الدور شدني وحسيت إن الشخصية فيها حاجة، واحد مريض نفسيا ومكسور وعنده مشاكل كثيرة، والشخصية شدتني لدرجة إني خسيت 22 كيلو، بعد ما كان عندي عضلات وبلعب جيم لدوري في فيلم فارس".

وتحدث زاهر عن تجربته مع الزيادة في الوزن خلال فترة مرضه، قائلاً: "خلال فترة مرضي، قضيت ثلاث سنوات في حالة يأس وتعب شديد، وكنت أحلم بالموت، وكانت زوجتي من أول الناس التي وقفت بجانبي، بدأت في محاولات التخلص من الوزن الزائد الذي وصل إلى 185 كيلو".

وتابع: "بمجرد أن نجحت في فقدان الوزن، أصبحت في مرحلة تحافظ على وزني وبناء جسدي، خاصة لتجهيزي لدور أكشن في فيلم فارس قضيت سنتين في الجيم ممارساً التمارين بانتظام، وشعرت بدعم الله طوال الرحلة".