نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيما ستون تتفق على مشروع سينمائي من إخراج زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري حاليًا النجمة إيما ستون محادثات للمشاركة في بطولة فيلم جديد سيكون من إخراج زوجها المخرج ديف مكاري.

ووفق ديلي ميل، يأتي الإعلان عن هذا التعاون بعد شهرين فقط من حصد إيما لثاني جائزة أوسكار تحققها في مسيرتها الفنية.

و في سياق متصل، كانت قد تحدثت النجمة الحاصلة على الأوسكار إيما ستون عن تجربتها مع الإنتاج عبر أحدث أفلامها Poor Things الذي جسدت به دور البطولة إلى جانب مشاركتها كمنتجة.

ووفق ديد لاين، قالت ستون في حديثها عن التجربة أنها صدمت من عدد وكلاء الفنانين التي احتاجت للتعامل معهم في اتفاقيات الظهور ببطولة الفيلم.

وكشفت صحيفة ديلي ميل، عن تفاصيل العمل السينمائي الجديد للنجمة إيما ستون، الذي نشرت له لقطات ترويجية جديدة، ظهر بها الممثل ذو الأصول المصرية رامي يوسف.

وتقول الصحيفة، أن الفيلم ستجسد به إيما نسخة نسائية من شخصية فرانكشتاين الخيالية من التراث الأوروبي، كان قد قدمها المخرج Yorgos Lanthimos، واللقطات الترويجية الأولى للفيلم، ظهر بها رامي يوسف إلى جانب ستون.

مشاريع جديدة مرتقبة

في الوقت نفسه، كانت قد ظهرت إيما ستون خلال تصوير مشاهد مشروع سينمائي جديد لها، الذي يطرح بعنوان AND.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لإيما من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد في أحد مواقع التصوير الخارجي بمدينة نيويورك.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد للنجمة إيما ستون، يطرح بعنوان AND، تظهر في بطولته إيما ستون، وهو أول عمل سينمائي من بطولتها منذ تجسيدها لشخصية كرويلا دوفيل، في فيلم ديزني الذي طرح بالعنوان نفسه.

وفيلم AND الجديد، سيكون من اخراج يورجوس لانثيموس، ويشارك في بطولته كل من جيسي بليرموس، 34 عامًا، ومارجريت كويلي، 28 عامًا.

وحتى الآن لم يتم الكشف تفاصيل تخص الفيلم، إلا أن تصويره سيستمر حتى من نهاية ديسمبر الجاري، بعد انطلاق التصوير مؤخرًا.