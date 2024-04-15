تامر حسني ينتهي من تجهيزات "ري ستارت".. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - وضع النجم تامر حسني اللمسات النهائية على فيلم "ري ستارت" استعدادًا لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة للحاق به في موسم عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل فيلم “ري ستارت”

وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



تامر حسني وفكرة تلحين جديدة بعد غياب فترة

وفي سياق آخر، شوق الفنان تامر حسني جمهوره لعمل جديد يعكف على تحضير لحن خاص به، وذلك عن طريق نشره صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "بقالي فترة ممسكتش الجيتار ألحن بس بقالي 6 ساعات قاعد كده بلف حوالين فكرة، هفضل وراها لحد ما اخلصها، نهاركم أحلى حاجة".



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني



كلمات أغنية 30 حياة



إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

وكانت آخر أعمال تامر حسني فيلم البدلة، وتدور أحداث الفيلم حول تورط شابين في انتحال شخصية ضابط، ويشارك به بطولة تامر حسنى وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل "ماندو العدل

ما حقيقة وجود جزء ثاني من تاج ؟



أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن تعاون جديد يجمعه بنجم الجيل تامر حسني، وأنه هو مؤلف الفيلم القادم، وهو ما جعل الجمهور يسأل كثيرا هل هذا التعاون هو تجديد لجزء ثاني من فيلم البدلة أم لا