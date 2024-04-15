نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنزال واشنطن يبدأ تصوير فيلمه الجديد مع سبايك لي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم الكبير دنزال واشنطن العمل على فيلمه السينمائي الجديد الذي يجري تصويره حاليًا في مدينة نيويورك.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي يطرح بعنوان High And Low، وسيكون من إخراج سبايك لي، وبمشاركة جيفري رايت في دور البطولة.

ويعود من جديد التعاون بين المخرج سبايك لي والنجم دنزال واشنطن، في عمل سينمائي جديد سيكون من إنتاج شركة أبل.

ووفق موقع ديد لاين، الفيلم سيكون بعنوان High And Low، وسيشارك في إنتاج العمل شركة A24.

يعود النجم القدير دنزال واشنطن لشخصيته الشهيرة من فيلم The Equalizer، هذا الفيلم الذي طرح الإعلان الترويجي للجزء الثالث والختامي منه.

ويجسد واشنطن في الفيلم شخصية Robert McCall، التي تعود من جديد ضمن أحداث الجزء الثالث، في محاولة للحفاظ على ما حققه من سلام في حياته الخاصة، بعد تقاعده عن عمليات القتل.

فترة نشاط فني

في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.

تفاصيل عن العمل

و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لابطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر إنتاجه رسميًا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.

ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا إنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.