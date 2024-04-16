مش بحب الأدوار الخادشة للحياء.. أبرز تصريحات أحمد زاهر ببرنامج "كلام نواعم"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان أحمد زاهر في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج كلام نواعم، والذي يعرض عبر قناة mbc1.

تحدث الفنان أحمد زاهر عن بناته وخاصة "ليلى" و"ملك" كاشفا أنه وضع لهما خطوطا حمراء في الفن.

وقال: "قايل لبناتي على خطوط حمراء في التمثيل أنا شخصيا معملتهاش هما من غير ما أنا أقول لما يلاقوا دور جايلهم فيه حاجة بيعتذروا".



أحمد زاهر:"مش بحب الأدوار الخادشة للحياء، وشايف أن ملهاش معنى"



وأضاف: "مش بحب الأدوار الخادشة للحياء، وشايف أن ملهاش معنى قلت لهم أنا شخصيا أهو راجل عمري ما عملت الحاجات دي فهما مش هيعملوها وأنا لو مش موجود لو ميت هما هيرفضوا الحاجات دي ومجتمعاتنا الشرقية بقت بتنفر من الحاجات دي".

وحرص أحمد زاهر على توجيه رسائل لبناته خلال البرنامج والبداية مع "ليلى" وقال لها: "أنا فخور بيكي أوي لأنها فاجئتني في مسلسل "أعلى نسبة ماهدة" وأنا مقعدتش معاها في أي مشهد لأني كنت بصور، انبهرت بأدائها مكنتش متوقع عمرها ما شافت الناس دي ولا ليها صاحبة قريبة من الشخصية دي، أنا شهادتي مجروحة لكن ابهرتني، بقولها ركزي في اختياراتك اللي جاية، وبالنسبة إنها داخلة على مرحلة خطوبة وجواز بقولها حبي جوزك واديله من قلبك لأنه هيبقى شريك حياتك المستقبلي، اختاري أدوارك بعناية جدا لأن الحمد لله عايشة في خير أبوكي فمش محتاجة لفلوس وعايزة تشتغلي يبقى تنقي النجاح اللي حصل السنة دي لازم له استمرارية".

وتابع: "ملك أكتر واحدة في بناتي شرباني أنا كممثل من وهو صغيرة، بتتقمص الدور بشكل رهيب زيي يمكن لسه مجاش الدور المهم العبقري اللي يبين ده بس إن شاء الله يجي، هي شبهي في التمثيل وبتتقمص وتدخل في الشخصية متعرفش تخرج منها، هي حنونة بشكل غير عادي وحنيتها دي ممكن يتضحك عليها بسهولة حنينة وطيبة زيادة عن اللزوم وعايز أقولها شدي شوية".

وأشار: "منى مجنناني في البيت، شربات وعسل بتضحكنا بشكل غير طبيعي في البيت مجنونة وشعنونة ونفسي تهدى شوية، أكيد لما تكبر هتهدى، عملت دور جميل مع المخرج محمد سلامة في مسلسل "إمبراطورية ميم" دور شبهها في الحقيقة، استغربت جدا لأن ليلى وملك وهما صغيرين في "عمر وسلمى" كنا بنقعد معاهم نذاكر ونديهم أداء لكن "منى" راحت مثلت لوحدها محدش دربها على حاجة كأن الجينات طلعت جواها وترجع تكلمنا عن الراكور، هي 11 سنة، وحتى في التجربة إلى قبلها في مسلسل "ليه لأ" كانت لوحدها اختارتها المخرجة من المدرسة".

آخر أعمال أحمد زاهر



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "نعمة الأفوكاتو" مع مي عمر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.

