محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن موسم رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف النجم محمد رمضان خلال تصريحات تلفزيونية عن سبب غيابه عن السباق الرمضاني 2024،



وقال :"كان لازم أبعد شوية وأسيب الجمهور يشوف باقي المسلسلات، لأني موجود من 2018 بلا توقف" .



محمد رمضان :"سعيد أن الجمهور رابط اسمي بشهر رمضان"

وأضاف :" سعيد أن الجمهور رابط اسمي بشهر رمضان، ده شرف عظيم ليا وفرحني، وبدأت أركز أن فعلا اسمي مرتبط بالشهر بشكل كبير، يعني في نص رمضان حطوا نص وشي بس على أننا وصلنا لنص الشهر".

وأشار :" بوسترات المسلسلات في الشارع مكتوب فوق كل نجم "رمضان أحلى"، دي تبقى مشكلة كبيرة، وده لو حصل هيكون كارثة لبعض الزملاء اللي ليهم مسلسلات في رمضان ".

آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة، وحقق العمل نجاحا كبير، وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة دخل مصر وخارجها، وشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: مي كساب، إيمان العاصي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، منذر ريحانه، منة فضالي، طارق النهري، سلوى عثمان، هالة صدقي، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.