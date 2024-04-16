تعرف على خريطة حفلات نجوم الوطن العربي في موسم الصيف

القاهرة - محمد ابراهيم - مع حلول فصل الصيف، يستعد عدد من نجوم الوطن العربي لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر وعدد من الدول حول العالم، لإدخال البهجة على قلوب جمهورهم.

حفل علي الحجار



يحيي النجم على الحجار، حفلًا غنائيًا كبيرًا، وهو ثاني عروض مشروعه الفني "100 سنة غُنا"، يوم الأحد الموافق 28 أبريل الجاري، على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي يوسف صادق، وقام هذا الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويحمل هذا الحفل اسم الموسيقار الكبير الراحل محمد فوزي، ويقدم خلاله علي الحجار باقة متميزة ومتنوعة من أهم وأشهر أعمال محمد فوزي، بالإضافة لمعلومات وتسجيلات نادرة، في شكل غنائي درامي استعراضي.

حفل الموسيقار عمر خيرت



كما يحيي الموسيقار العالمي عمر خيرت، حفلًا آخر استكمالًا لسلسلة حفلاته الأوبرالية الشهرية، من خلال أمسيتين ضخمتين يحييهما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 إبريل الجاري، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

حفل هاني شنودة



كما يستعد الموسيقار هاني شنودة لتقديم حفلًا موسيقيًا، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري بمسرح أركان الشيخ زايد، يتضمن الحفل العديد من المفاجآت، منها تعاونه مع أوركسترا كاملة بقيادة المايسترو محمود بيومي، ويقدم الموسيقي التصويرية التي قدمها مؤخرًا لمسلسل "حالة خاصة" للمخرج عبدالعزيز النجار.

حفل آمال ماهر



كما تستعد النجمة آمال ماهر لاحياء حفل غنائي ضخم بعد فترة من الغياب يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أبريل الجاري داخل إحدى المسارح في منطقة التجمع الخامس.

أحمد سعد يبدأ جولاته الغنائية في أوروبا



ويحيي أحمد سعد عدد من الحفلات الغنائية في أوروبا، ويبدأ في هذه الجولة يوم 20 إبريل في نيوجيرسي، ويحيي يوم 21 إبريل حفله الثاني في واشنطن، ثم يوم 26 إبريل يحيي حفله الثالث في هيوستن، ويوم 27 إبريل يحيي الحفل الرابع له في تورنتو، ويوم 3 مايو يحيي الحفل الخامس في ديترويت، وأخيرًا يوم 5 مايو يتجه إلى لوس أنجلوس.

حفل عاصي الحلاني

أما النجم اللبناني عاصي الحلاني فيستعد لإحياء حفل غنائي ضخم، في لندن يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو المقبل، وسوف يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

كايروكي يبدأ جولاته الغنائية في اوروبا



استمرارًا للنجاحات التي حققتها فرقة كايروكي في الآونة الأخيرة تستعد لإحياء جولة غنائية في عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة وتبدأ الجولة في يوم 3 من شهر مايو المقبل بحفل في برلين وفي اليوم التالي في لندن وفي يوم 7 مايو يحيي الفريق حفل في أوتريخت، وفي يوم 10 مايو حفل آخر في ميلان، ليختتم الفريق الجولة الغنائية في يوم 11 مايو بالعاصمة الفرنسية باريس.