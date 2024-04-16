نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ردها على منتقديها.. ريهام حجاج تتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة ريهام حجاج تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد حلولها مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم والذي يذاع عبر قناة الحياة وردها على الإنتقادات التي وجهت لمسلسل صدفة الذي عرض في موسم رمضان 2024.

رد ريهام حجاج على منتقدي مسلسل صدفة

وردت ريهام على الهجوم من البعض على مسلسل صدفة، قائلة: "ربنا سبحانه وتعالى مش كل الناس اتفقت عليه، فمش كل الناس صح ومش كل الناس نظرتها للأمور زي بعض".

وتابعت: "شخصية صدفة مختلفة، وليست من الشخصيات السائدة في المجتمع، لأنها غير سوية نفسيًا".

وأضافت: "أنا سعيدة بحالة الجدل التي حدثت، لأن صدفة شخص غير سوي وغير سائد بسبب نشأتها ومتربتش صح، وكان لديها اضطراب نفسي، ولا تعرف كيف تفكر وردود أفعالها خاطئة".

وأوضحت أن: "المسلسل به رسالة مهمة جدًا، وهي فكرة أن الآباء عليهم تربية كل أبنائهم، وأنا لم أخش من الدور بالعكس تحمست جدًا له، واستمتعت جدًا بجميع مشاهدي مع خالد الصاوي، ومع أحمد أبو زيد، وإحنا كلنا بنروح للفكرة والموضوع والموعظة، وأصبح بيني وبين المؤلف أيمن سلامة كيميا، ويقدم فكر مختلف، والعمل معه جميل جدًا".

وردت ريهام على الانتقادات التى وجهت للمسلسل بسبب مهنة المدرس قائلة: "إحنا مش بنقدم مهنة، على قد ما بنتكلم عن بشر من لحم، وربنا مش كل الناس اتفقت عليه، عشان كدا مش كل الناس صح ولا الناس نظرتها للأمور زي بعض".

قصة مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

وقدما ريهام حجاج خلال سباق دراما رمضان عام 2024، مسلسل صدفة الذي تلعب خلاله دور البطولة، حيث تؤدي دور مدرسة تاريخ تتعرض لكثير من الصراعات والمشكلات في حياتها الشخصية، وتشعر خلال الأحداث أنها بلا هدف، في إطار اجتماعي شيق ممزوج بالكوميديا بين حياتها خارج المدرسة وداخلها مع الطلاب، حسب ما أظهره البرومو التشويقي.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.