بعد تصدره التريند.. ما لا تعرفه عن محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد صبحي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب مسرحيته الجديدة، التي اختار لها اسم "فارس يكشف المستور"، يعد صبحي واحدًا من اعظم الفنانين فجميع أعماله ذات هدف ورسالة ظاهرة، يناقش العديد من القضايا المجتمعية، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية معلومات عن الفنان محمد صبحي..

حياة محمد صبحي الشخصيه

ولد محمد صبحي 3 مارس 1948 في العاصمة المصرية القاهرة، وكان قريبًا في طفولته من شارع محمد علي، الذي منحه فرصة للاستمتاع بالمسرح والسينما، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عام 1970 عينته إدارة المعهد معيدا، ولكنه لم يرد أن يخنق موهبته بالتدريس، وفي 1975، كوّن محمد صبحي ولينين الرملي فرقة "ستوديو 80"، قدما الاثنان مسرحية "انتهى الدرس يا غبي"، نال صبحي العديد من الجوائز والتكريمات، ففي 1999 حصل على جائزة الأسد الذهبي لأحسن ممثل ومخرج، وفي 2013 نال الدكتوراه الفخرية من الكلية الأمريكية بكاليفورنيا.

حياة محمد صبحي الفنية

كان اكتشاف موهبة محمد صبحي الفنية وأسلوبه القليل وجوده في التأدية للمرة الأولى نحوما قام بتأدية شخصية “مهملت” في اختبار البكالوريوس بالمعهد وهي ذات الشخصية التي قدمها مرة ثانية، فقد بدأ في سنة 1968 العمل في أدوار ضئيلة على سبيل المثال كومبارس في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير كصلاح منصور وكذلك فؤاد المهندس، وغيره.

حياة محمد صبحي الزوجية

تزوج محمد صبحي من السيدة نيفين رامز، التي تنتمي لعائلة "رضا المعروف عنها تأسيس فرقة "رضا الاستعراضية"، وقريبة الممثلة شيرين رضا، ورزق محمد صبحي منها بابنه كريم وابنته مريم، لكن توفيت زوجته بعد رحلة زواج طويلة إثر إصابتها بالمرض.

أعمال محمد صبحي

قدّم محمد صبحي 28 عرضا مسرحي، منها "هاللو شلبي"، "هاملت"، "غزل البنات"، "خيبتنا"، وعلى شاشة التلفزيون قدّم 13 مسلسلًا أبرزها "عائلة ونيس"، "سنبل بعد المليون" و"فارس بلا جواد"، شارك محمد صبحي في بطولة 26 فيلما، منها: "الكرنك"، "هنا القاهرة"، "أونكل زيزو"، "العميل رقم 13"، "الشيطانة التي أحبتني" و"علي بيه مظهر".

