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بفستان مكشوف البطن.. أحدث ظهور لـ ميريام فارس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان مكشوف البطن.. أحدث ظهور لـ ميريام فارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها علي موقع "انستجرام" صور من حفلها الأخير في قبرص الذي أحيته مؤخرا هناك.

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إطلالة ميريام فارس

 

وظهرت ميريام فارس بفستان من تصميم جورج حبيقة من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2024، بخامة شفافة في جزئه السفلي، باللون الأسود وخطوط فضية لامعة، بينما النصف العلوي، فجاء مكشوف البطن وبلا أكمام، وتركت شعرها ذو الخصل المموجة يتطاير، ووضعت مكياجا ثقيلا حول العين.

جائزة أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية

 

يذكر أن ميريام فارس حصلت على جائزة أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية، في حفل "الموريكس دور" لعام 2023.

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آخر أعمال ميريام فارس

 

وكان آخر أعمال ميريام فارس الغنائية هي  أغنية "تزلزلها"، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، ولقد حققت الأغنية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بمجرد طرحها، وتضمن كليب «تزلزلها» لقطات رقص وأجواء صاخبة من حفلها الذي أحيته مؤخرا، ضمن فعاليات موسم «الجيمرز» في السعودية.

 

كلمات اغنية انا مش انانية
 

حاول تختار بيني وبينها
حاول، حاول
أحسن تظلمني وتظلمها
حاول، حاول
خلي في قلبك واحدة وبس
واحدة، واحدة
علشان تقدر بيها تحس
حب واحدة

أما لو أحنا معاك الإتنين، أنت مفيش عندك قلبين
أما لو أحنا معاك الإتنين، أنت مفيش عندك قلبين
علشان بيها، علشان بيها وبيا تحس

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي
أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي
لا أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي
أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي
قرر تبقى معاها ولا معايا

لا ماحصلش وكل دة كدب
وأنا من بعدك عمري ما أحب
مهما تقولي ومهما تعيدي
أنتي لوحدك جوا القلب
إوعي تقولي كلام مش صح
لا يا حياتي كلام مش صح
أنت عايشلي وعايش بيها
عايش، عايش
نصك ليا ونصك ليها
عايش، عايش
كذبة عليا وكذبة عليها
كذبة، كذبة
ما بترضيني ولا بترضيها
صعبة الحِسبة

قاسم قلبك لنصين ما عشان كدة محناش حاسين
قاسم قلبك لنصين ما عشان كدة محناش حاسين
لا وأنا ولا هي، لا وأنا ولا هي هنرضى بنص

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي
أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي
لا أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي
أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي
قرر تبقى معاها ولا معايا

أنت عايشلي وعايش بيها
عايش، عايش
نصك ليا ونصك ليها
عايش، عايش
كذبة عليا وكذبة عليها
كذبة، كذبة
ما بترضيني ولا بترضيها
صعبة الحسبة

قاسم قلبك للنصين ما عشان كدة محناش حاسين
قاسم قلبك للنصين ما عشان كدة محناش حاسين
لا وأنا ولا هي، لا وأنا ولا هي هنرضى بنص

أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي
أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي
لا أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا عايزاك ليا لوحدي
أنا مش أنانية، أنانية، أنانية، أنا ممكن أسيبكوا وأمشي
قرر تبقى معاها ولا معايا

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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