بتأثر بعملي في المداح.. حمادة هلال يتحدث عن حياته بعد رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان حمادة هلال، أنه يتأثر بتجسيده لـ دور المداح خلال تصوير العمل الدرامي برمضان، موضحًا أن الـ 4 أشهر قبل رمضان تكون مختلفة، ولكن بعد الانتهاء من التصوير تعود الأمور لطبيعتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن فترة تحضير العمل وفي أثناء التصوير يكون شخص مختلف، ولكن بعد فترة التصوير يعود للغناء و" مسك المايك" والعمل الطبيعي.

وتابع أن فترة تصوير العمل تكون مرهقة ومتعبة، لجميع المشاركين وأن مخرج المسلسل أحمد سمير، يقوم باختيار أماكن مختلفة من أجل التصوير بها.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، محمد عز، أحمد خالد صالح، أشرف زكي، مي سليم، أحمد كمال أبو رية، شاهيستا سعد، والعمل من تأليف وليد أبو النجدة وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.