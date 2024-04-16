بمشي معاه.. حمادة هلال يتحدث عن الجن بـ مسلسل "المداح"

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان حمادة هلال، على سؤال: "هل مقتنع بالسحر والجن في الحياة بالشكل الذي تقوم به في مسلسل المداح 4 أسطورة العودة".



وقال الفنان حمادة هلال: "الله أعلم، فالعمل الدرامي يكون من أجل أن يستمتع المشاهد، فالعمل به أشياء حقيقية وأشياء بها روح الدراما" ودخل في حالة ضحك قائلا:" الجمهور محسسني ان في جن بمشي معاه".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه قام بنشر فيديو لكي يضحك الجمهور، وظهر فيه وهو يرقص مع الجن.



ومازح الفنان حمادة هلال، جمهوره، بفيديو من كواليس مشهد مقتل «الجن النمرود» والذي يجسده الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل «المداح 4 أسطورة العودة»، حيث ظهر الثنائي أثناء تصويرهما مشهد القتل وهما يرقصان على نغمات أغنية «مسطول».

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع

يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع

مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، محمد عز، أحمد خالد صالح، أشرف زكي، مي سليم، أحمد كمال أبو رية، شاهيستا سعد، والعمل من تأليف وليد أبو النجدة وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ومن ضمن مفاجآت الجزء الرابع للجمهور هو عودة "مليكة" الشخصية التي تقدمها سهر الصايغ وتظهر مجددًا مليكة بعد أن قام صابر المداح بحرقها في الجزء الثاني وتعود بينهم المشادات والمفارقات التي نشاهدها دومًا بالمداح.