نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. باسم سمرة ضيف ياسمين عز فى "كلام الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان باسم سمرة ضيفاً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز عبر قناة MBC مصر، حيث روحت قناة MBC مصر للحلقة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مع نشر برومو الحلقة قائلة: "في أولى حلقات الموسم الجديد من كلام الناس .. عيسي الوزان الشهير بباسم سمرة في ضيافة ياسمين عز .. الخميس ٦ مساء على MBC مصر".

اخر أعمال الفنان باسم سمرة

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شارك الفنان باسم سمرة في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "العتاولة" الذي حقق به نجاحاً كبيراً بدوره عيسي الوزان وقد تصدرت شخصيته التريند مع إستخدام العديد من كلماته الشهيرة داخل المسلسل حتي بعد انتهاء عرض المسلسل مثل (باي من غير سلام، يلا بينا، إحنا بنغرق يا عمو سامي) وغيرها الكثير.

أبطال مسلسل «العتاولة»

مسلسل العتاولة يشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

مواعيد عرض كلام الناس

ويتم عرض برنامج كلام الناس من الخميس إلى الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.

برنامج كلام الناس

ويناقش برنامج كلام الناس القضايا المجتمعية والأحداث التي تشهدها وتتحدث عنها السوشيال ميديا بالإضافة إلى علاقة الرجل والمرأة.

وما يجعل برنامج كلام الناس وياسمين عز تريند السوشيال ميديا هو حديثها عن الراجل المصري ووصفة "بالفرعون" ومطالبة السيدة المصرية باحترام زوجها والتعامل معه بمفهوم "سي السيد".

وتستضيف ياسمين عز العديد من نجوم الكرة والفن خلال حلقات برنامج كلام الناس وكذلك أشخاص لها علاقه بقضايا الرجل والمرأة.