بهاء سلطان يلتقي بجمهور الكويت بهذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان بهاء سلطان عن أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام على مسرح كويت أرينا، حيث شارك "بهاء" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:"مستنيكم يوم السبت ٤ مايو في مهرجان ليلة عمر الغنائي على مسرح كويت أرينا".



تعليقات الجمهور على منشور بهاء سلطان



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال بهاء سلطان

والجدير بالذكر آخر الفنان بهاء سلطان أغنية مارتحناش، وهي من كلمات هانى رجب والحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وميكس وماستر ماهر صلاح، وحققت الأغنية على نسب مشاهدات مرتفعة.