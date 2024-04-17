تحديد موعد جديد لطرح فيلم Mr And Mrs Mahi

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدد موعد طرح جديد لفيلم Mr And Mrs Mahi لجنهافي كابور وراجكومار راو، وفق ما ذكر موقع إنديا توداي.

والموعد الجديد لطرح الفيلم الهندي للعرض، سيكون بتاريخ 19 إبريل من عام 2024 الجاري، بدلًا من 31 مايو المقبل.

نشر الفنان الهندي راج كومار راو صورة له يعلن بها عن ختامه لجدول تصوير مشاهد فيلمه الجديد Stree 2 في مقاطعة "شانديري" الهندية.

ونقل موقع إنديا توداي، الصورة التي نشرها راج كومار، وكان بصحبته الممثل Aparshakti Khurrana، ومخرج الفيلم عمار كوشيك، وهم على متن طائرة في طريق عودتهم للعاصمة الهندية بعد ختام التصوير.

والفيلم من المقرر طرحه للعرض في صالات العرض الهندية، خلال شهر أغسطس من عام 2024 الجاري.

جديد أخبار بوليوود

وضمن أحدث اخبار سينما بوليوود، أن الممثل الشاب ابراهيم علي خان يستعد لبدء تصوير مشاهد أول تجربة سينمائية له في عالم بوليوود، وهو فيلم جديد يطرح بعنوان Sarzameen.

وبحسب موقع انديا توداي، الممثل الشاب، هو نجل النجم الكبير سيف علي خان، وسيكون ثاني ابنائه الذين ينخرطون في مجال السينما بعد ابنته سارة علي خان.

تفاصيل عن العمل

وبحسب منشور للنجمة عاليا بهات التي تشارك في بطولة الفيلم، تقرر أن ينطلق تصوير مشاهد الفيلم الأول لإبراهيم علي خان بتاريخ 24 من فبراير خلال عام 2023 الجاري.

وكانت قد اثبتت الممثلة الشابة سارة علي خان موهبتها في مجال السينما في بوليوود، بمشاركتها في بطولة مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الناجحة مع أبرز الفنانين الكبار، منهم فارون دهوان.