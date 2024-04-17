ننشر مواعيد إعادة عرض مسلسل ”طير بينا يا قلبي” بقناة ON

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 11:25 صباحاً - بدأت قناة ON في إعادة عرض مسلسل طير بينا يا قلبى للنجمة ريم مصطفى على شاشتها الساعة 7 مساء والإعادة الساعة 11.30 صباحًا، كما يعرض أيضًا على قناة ON دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4 مساء، وذلك بعد عرضه للمرة الأولى في شهر أكتوبر 2022.

أبطال مسلسل طير بينا يا قلبي

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم ريم مصطفى، دنيا ماهر، بسمة، محسن محيى الدين، أحمد صيام، هالة فاخر، نور محمود، عمرو عبد العزيز، اسماعيل فرغلى، ليلى حسين، ابرام سمير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، مصطفى هريدى، محمد العمروسى، ريهام محيى، سالى حماد، عبد الرحيم حسن، ماجدة منير، وضيوف الشرف أحمد فهمى، عمرو يوسف، أمير المصرى، حازم سمير، خالد عليش، جيلان علاء ومن تأليف باسم علي الخطيب إسلام شتا، أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

أحداث مسلسل طير بينا يا قلبي

تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعى لايت كوميدى.