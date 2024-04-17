مايكل بي جوردون يتعاون مع ريان كوجلر في فيلم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاون جديد يجمع بين النجم مايكل بي جوردان والمخرج ريان كوجلر، في عمل سينمائي تدور أحداثه في إطار من الحرقة والتشويق.

وتقول ديد لاين، الفيلم الجديد الذي تنتجه شركة ورنور بروز انطلق تصويره بالفعل، على أن يتحدد عنوان طرح رسميًا في وقت لاحق.

وكان قد احتفل النجم مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة، في حضور لعدد من أقرب أصدقائه في مجال السينما.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، بعد أيام قليلة من احتفاله بالعرض الخاص للجزء الثالث الجديد من سلسلة CREED.

فترة نجاحات مميزة

واحتفال مايكل بي جوردون بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بهوليوود، تأتي في الوقت نفسه الذي احتفل به بعرض فيلمه الجديد CREED 3.

والجزء الثالث من سلسلة أفلام كريد، يشهد تجربة الإخراج الأولى للنجم مايكل بي جوردون لهذه السلسلة، حيث يعود لتجسيد شخصية أودونيس كريد.

وتعود لدور البطولة في الفيلم تيسا طومسون في دور بيانكا، وفلوريان مونتينو في دور فيكتور دراجو، ووود هاريس، وفيليسيا رشاد في دور ماري آن كريد.

النجم المنضم حديثًا لأبطال العمل جوناثان ميجورز، الذي يجسد شخصية داميا أندرسون.

تعاون أول

والنجم مايكل بي جوردون نجم فيلم "كريد" الجديد، يستعد لمشاريع سينمائية مستقبلية أبرزها مشروع سيشهد التعاون الأول له مع النجم ويل سميث.

حيث تأكد رسميًا العمل على جزء ثاني من فيلم I Am Legend، هذا الفيلم الناجح للنجم الكبير ويل سميث، والذي ياتي ضمن مشروع سميث الحالي بالعمل على أجزاء جديدة لأعماله الناجحة، حتى يسترد شعبيته في هوليوود التي أثرت عليها حادثة الصفع الشهيرة في حفل جوائز الأوسكار الماضي.