نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم "وش فى وش" على منصة نتفليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عدد كبير من متابعين الفنانة أمينة خليل عرض أحدث أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "وش في وش"، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم عبر منصة نتفليكس يوم 25 إبريل الجاري.

أبطال فيلم وش في وش



فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.



أحداث فيلم وش في وش

فيلم وش في وش لايت كوميدي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية بين زوجين، وبسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل السينمائية



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، ومن إنتاج أحمد السبكي، وحقق الفيلم على ملايين الجنيهات منذ طرحه.



آخر أعمال أمينة خليل الدرامية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أمينة خليل مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

