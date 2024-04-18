أحمد عبد العزيز يتصدر تريند إكس لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان القدير أحمد عبد العزيز تريند موقع التغريدات "إكس" تويتر " سابقًا وذلك بعد ظهوره الأخير في عزاء الفنانة القديرة الراحلة شيرين سيف النصر وانفعاله على أحد المعجبين في العزاء.

أحمد عبد العزيز

رد أحمد عبد العزيز

و جاء رد النجم القدير أحمد عبد العزيز في تصريحات صحفية عن هذا التصرف أنه كان لا يقصد إهانته أو إنفعاله عليه الإ أن التصرف نتج من حزنه على صديقة عمره والحزن والصدمة يؤثران عليه في هذا الوقت.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد عبد العزيز مسلسل “ الكتيبة ١٠١ ” في السباق الرمضاني ٢٠٢٣.

أبطال مسلسل “ الكتيبة ١٠١”

شارك في بطولة مسلسل “ الكتيبة ١٠١ ” آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوي، وفاء عامر، فتحي عبد الوهاب، وليد فوزي، محمود ياسين، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، لبلبة، رشا مهدي، علاء عرفة، محمد رجب، الطفل منذر مهران، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف إياد صالح، ومن إخراج محمد سلامة.