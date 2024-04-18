نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سعد يشارك دنيا سمير غانم بطولة فيلمها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت دنيا سمير غانم مؤخرًا تصوير فيلمها الجديد الجارداية، انضم مؤخرًا أحمد سعد للعمل ومن المفترض أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة القادمة.

شخصية دنيا في الجارداية

وتجسد دنيا سمير غانم شخصية البودي جارد الخاص بـ محمد ممدوح ضمن أحداث الفيلم، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم العمل محمد ثروت وبيومي فؤاد، فيما تواصل الشركة المنتجة إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين بالفيلم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر أعمال دنيا سمير غانم المسرحية

ومن ناحية أخري، دنيا سمير غانم حققت نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية بمسرحية أنستونا، التي قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ورفعت المسرحية شعار كامل العدد طوال أيام عرضها، كانت أولى تجارب دنيا سمير غانم المسرحية، ودارت أحداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي.

شخصية دنيا سمير غانم في مسرحية أنستنونا

تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها، كما تقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، سامي مغاوي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

والجدير بالذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة، والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، مكون من 15 حلقة، شارك دنيا سمير غانم في بطولة مسلسل "جت سليمة" كل من: محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، مايان السيد وعدد آخر من ضيوف الشرف، وهو من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.

وكان فيلم “تسليم أهالي” آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما عام 2022 الماضي، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز ومنهم بيومي فؤاد، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، كما يظهر في العمل عدة ضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، لوسي، عبدالله مشرف، أحمد فتحي.



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