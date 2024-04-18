نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نيللي كريم أختي"…باسم سمرة يعتذر لنيللي كريم في أول ظهور إعلامي بعد نجاح مسلسل "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل الفنان باسم سمرة ضيفا على برنامج "كلام الناس"، مساء اليوم، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز المذاع على شاشة قناة mbc مصر.

حرص "باسم" على تقديم الإعتذار للفنانة نيللي كريم في أول ظهور إعلامي له بعد نجاحه في مسلسل "العتاولة"، حيث قال خلال اللقاء: "نيللى أقولها انتي اختى وحبيبتي، وانا بتعلم لسه منها ومن أحمد السقا وطارق لطفى وكل الناس دي".

وأضاف: " أنا بستغل الفرصة دي، وبعتذر لنيللي كريم، وبقولها أنت أختي وحبيبتي.. وكمان زوجها طلع محترم، ورد بطريقة محترمة".

آخر أعمال الفنان باسم سمرة

يذكر آن آخر أعمال الفنان باسم سمرة الفنية كان مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، ولاقى إشادات واسعة من الجمهور على شخصية "عيسى الوزان".

مسلسل "العتاولة" رمضان 2024

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وشارك في هذا العمل الكثير من نجوم الفن منهم: زينة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.