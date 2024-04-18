نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحاب الجمل: "صعب أعمل مشهد احكي يا شهرزاد تاني لإني كبرت.. وندمانة على "بنت من دار السلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن تقديمها للمشاهد الجريئة، موضحة أنها نادمة على تقديمها لفيلم "بنت من دار السلام"، وتتمنى أن يمحى من تاريخها.

‏‎وقالت "الجمل"، خلال لقائها مع هشام السيوفي على "رؤيا مصر": "ندمانة على فيلم "بنت من دار السلام" ونفسي يتمسح من تاريخي.. لكن أنا شايفة دلوقتي أن كل حاجة في مشواري غلط إني أندم عليها لأني هبقى اتعلمت منها".

وعن إمكانية تجسيدها مرة ثانية مشهد مثل مشهدها في فيلم "احكي يا شهرزاد"، الذي جسدته أمام الفنان محمد رمضان، قائلة: محدش هيطلبني تاني لان هيكون عنده مشكلة لأني كبرت وعملت هذا المشهد وانا عيلة صغيرة".

‏‎ولفتت: "لو ابني حب يتفرج على (أحكي يا شهرزاد)، أو (بنت من دار السلام)، هقول له أتفرج، لأنه هيبقى عنده تساؤلات كتير، وهيستفيد مني، وهقول له ده وقت ما منت صغيرة".

‏‎أشارت: "ممكن أقدم أدوار جريئة بشكل جديد، يواكب الثقافة دلوقتي.. قبل التمنينات في الأفلام الممثلات كانوا بيلبسوا مايوه، عملت ده في (أحكي يا شهرزاد) وكان فيه أفلام كتير جريئة.. جرأتي ملهاش علاقة بجرأة المشهد، هي جرأة وقوة مني إني أقدر أعمل ده".

تفاصيل فيلم "بنت من دار السلام"

يذكر أن فيلم "بنت من دار السلام" إخراج وتأليف طوني نبيه، وعُرض عام 2014، بطولة، رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام.