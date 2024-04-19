مدحت تيخا يشيد بأحمد السقا و يدافع عنه لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد الفنان مدحت تيخا بالفنان أحمد السقا عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلاً “ مفيش بيني وبينه أي مصالح عشان اطبله مثلا ”

أحمد السقا

مضيفًا"ولكن أحمد السقا هو من أهم نجوم مصر والوطن العربي كله أحمد السقا تاريخ كبير مليان نجاحات كبيرة علي مدار ٢٠ سنة مثلاً ساهم في تغيير ملامح السينما في مصر فعيب أوي لما ألاقي واحد يقولك ده ضعيف أو مبيعرفش يمثل إزااي يعني بعد كل النجاح الكبير أوي والتاريخ ده نقول كده وبعدين ده وش السعد على كل اللي اشتغلوا معاه سواء ممثلين أو شركات إنتاج أو مخرجين

ربنا يديله الصحة والعافية يارب"

آخر أعمال مدحت تيخا

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان مدحت تيخا مسلسل “ قلع الحجر ” في السباق الرمضاني ٢٠٢٤ .

أبطال مسلسل “ قلع الحجر ”

شارك في بطولة مسلسل “ قلع الحجر ” الفنان القدير محمد رياض والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز و الفنانة القديرة سوسن بدر و الفنانة لقاء سويدان و الفنانة سالي عبد العزيز و الفنانة مروة عبد المنعم و الفنانة تغريد فهمي و الفنان مدحت تيخا و عدد آخر من الفنانين و الفنانات.