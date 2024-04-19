رايان راينولدز يهنيء مايكل جي فوكس بضمه لقائمة مجلة "تايم" الـ 100

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم رايان راينولدز على تقديم التهاني للنجم القدير مايكل جي فوكس، الذي تم اختياره ضمن قائمة مجلة تايم لأكثر 100 فرد مؤثر في عام 2024، ووفق ديلي ميل، مايكل جي فوكس عرف ببطولته لأفلام العودة للمستقبل التي طرحت في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.

وأعلن النجم رايان راينولدز عن ختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد Deadpool 3، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع انستجرام، ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرها راينولدز، ووجه من خلالها التحية لطاقم عمل الفيلم، والنجم هيو جاكمان الذي شارك في البطولة.

و ذلك بعد أن ظهر النجم رايان راينولدز في لقطات تشويقية جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ظهر خلالها بقصة شعر مختلفة عن اطلالة الشخصية المعهودة، ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الجديدة من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي يعتبر أهم عمل سينمائي منتظر من عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

التحذير من التسريبات

وعلى عكس طبعه الفكاهي المعهود، كان قد لجأ رايان راينولدز لمخاطبة متابعيه بشكل جدي، للحد من انتشار اللقطات المسربة من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3.

ووفق موقع ديد لاين، قال راينولدز عبر خاصية ستوري، موجها حديثه للمتابعين، أن مشاهدة العمل السينمائي داخل السينما يزيد من فرصة الاستمتاع والمفاجأة.

وطالب راينولدز متابعيه، بالمساهمة في الحد من أزمة التسريبات للقطات من موقع التصوير.

Deadpool 3

وكانت قد اعلنت ستديوهات مارفل عن قرارها بتأجيل فيلم Deadpool 3، بعد أن كان مقررا طرحه للعرض في 3 مايو من عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكرته ديلي، كشفت تقارير لمصادر موثوقة مثل "ديد لاين"، عن أن الفيلم لن يتمكن من اللاحق بجدوله الزمني الموضوع سابقا، بعد ما شهدته هوليوود من ظاهرة اضراب جماعي، شارك بها غالبية الممثلين وكتاب السيناريو هناك.