بعد تصدر خبر وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ عمدة الدراما المصرية "صلاح السعدني"

القاهرة - محمد ابراهيم - في خبر محزن يخيم على عالم الفن المصري، توفي الممثل القدير صلاح السعدني، وقد أعلنت عائلة الفقيد خبر وفاته، ما أثار حزنًا كبيرًا في صفوف الجمهور والوسط الفني.

وتعاطف العديد من النجوم والفنانين مع عائلة الفقيد، حيث عبّروا عن حزنهم العميق لفقدان صلاح السعدني، وتوالت التعليقات والتحية لمسيرته الفنية المميزة وإسهاماته الكبيرة في السينما المصرية.





و أعلن خبر وفاة الفنان صلاح السعدني، الفنان إيهاب فهمي، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 'وداعا الاستاذ صلاح السعدنى انا لله وانا اليه راجعون'.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ صلاح السعدني

مولد ونشاة صلاح السعدني



ولد الفنان صلاح الدين عثمان إبراهيم السعدني، عام 1943 بمحافظة المنوفية، وقد ساهم شقيقه الأكبر الكاتب محمود السعدني في تشكيل وعيه الثقافي.

التحق السعدني بكلية الزراعة وهنا التقى بصديق عمره الفنان عادل إمام، وجمعتهما خشبة مسرح الكلية بعد أن جمعتهما الدراسة والحلم المشترك بالفن.

كانت أول مشاركة درامية لصلاح السعدني مسلسل "لا تطفئ الشمس"، ثم مسلسل "الضحية"، وكان ذلك عام 1964.

لكن الحلم ما لبث أن تحول إلى كابوس، حيث تم اعتقال شقيقه محمود السعدني، ووقتها أجبرت السلطات المصرية صلاح السعدني على عدم التمثيل، فالتزم بيته.

في هذه الفترة، حاول صديقه عادل إمام كسر قرار منعه، فرشحه لمسرحية مدرسة المشاغبين، لكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل، وانتقل الدور لأحمد زكي.

من أجل ذلك، حاول المنتج سمير خفاجي مساعدته بتعيينه في دور إداري في فرقته، لكنه رفض ذلك وقال إنه ممثل وسيظل ممثلا فقط.

أعمال صلاح السعدني



على شاشة التلفزيون، كانت بصمات صلاح السعدني واضحة، حيث قدم 31 مسلسلا، يأتي على رأسها: "ليالي الحلمية، أرابيسك، للثروة حسابات أخرى، الناس في كفر عسكر، الباطنية، القاصرات".

وكانت شخصية العمدة سليمان أكثر الشخصيات شهرة في مسيرته الفنية، وهي الشخصية التي قدمها في 5 أجزاء من مسلسل "ليالي الحلمية".

كما قدم صلاح السعدني 5 عروض مسرحية، هي "الناصر صلاح الدين، زهرة الصبار، الملك هو الملك، باللو باللو، ثورة الموتى".

وتألق على شاشة السينما بمجموعة كبيرة من الأفلام أهمها "أغنية على الممر، ليل وخونة، ملف في الآداب، قضية عم أحمد، درب الرهبة".



أصعب لحظة صلاح السعدني

كانت أصعب لحظة على صلاح السعدني هي تلقيه خبر وفاة صديقه نور الشريف في 2015، فشعر وقتها أنه فقد جزءًا كبيرًا من عمره، ومن وقتها ساءت حالته الصحية، وتوارى عن الأنظار.