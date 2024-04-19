تاليا لحود تتصدر قوائم أبل ميوزيك بألبومها الجديد "غريبة"  

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الفنانة اللبنانية تاليا لحود أجدد ألبوماتها الغنائية "غريبة".

ويضم الألبوم الجديد في جعبته خمس أغنيات تم إطلاقها جميعا دفعة واحدة على مختلف المنصات الرقمية الموسيقية، مرفقة بفيديو كليب مصور للأغنية الرئيسية في الألبوم "غريبة".

وتمزج تاليا في ألبومها الموسيقي بين البوب العصري ولمسات من الموسيقى الكلاسيكية لأيقونات الكلاسيكال ميوزيك مثل فيروز واندريا بوتشيلي، وتحمل كل أغنية من أغاني الألبوم الخمسة قصة مختلفة من وحي التجارب الشخصية.

ويأتي ألبوم تاليا لحود بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي لاقى أغنيتها الأخيرة "يا خاين"، كما تصدرت عبر أغانيه قوائم الأغاني في ابل ميوزيك Apple Music، وتم اختيارها ضمن قائمة النجوم الصاعدين "Up Next"، كما تعاونت خلال كليب "غريبة" مع Fujifilm Instax العالمية.



تاليا لحود مطربة ومنتجة ومؤلفة موسيقية لبنانية، بدأت رحلتها الغنائية منذ ثلاث سنوات واشتهرت في بداياتها بأغانيها الكوفرز لأشهر نجوم الزمن الجميل مثل جارة القمر فيروز، منها أغنيات "قديش كان في ناس" و"أنا لحبيبي" و"لبيروت"، كما أطلقت عدة أغنيات منفردة خاصة، من بينها أغنيات "الخيار الثاني" و"يا خاين".