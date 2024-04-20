فقدنا قيمة وقامة.. نادية الجندي تودع صلاح السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة نادية الجندي وفاة صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا في صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عام.

ونشرت نادية الجندي صورة للراحل صلاح السعدني عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "إنا لله وإنا إليه راجعون

فقدنا اليوم قيمة وقامة كبيرة فى تاريخ الفن المصري

الفنان القدير صلاح السعدني الله يرحمه

خالص التعازي لكل الأسرة وأبنه أحمد السعدني

ربنا يلهمهم الصبر والسلوان ويسكنه فسيح جناته

البقاء لله".

صلاة الجنازة على الراحل صلاح السعدني



وشيع جثمان الراحل صلاح السعدني، عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد حلمي، أحمد السقا، منى زكي، أحمد حلمي، هنا الزاهد، وفاء عامر، الإعلامي محمود سعد، الإعلامي رامي رضوان، دنيا سمير غانم، غادة عادل، أحمد فهمي، حسن أبو الروس، محمد إمام، رامي إمام، محمد صفوت، سامح الصريطي، محمد الغيطي، أوس أوس، الإعلامية إنجي علي، السيناريست تامر حبيب، وغيرهم من نجوم الفن.



وفاة صلاح السعدني



ورحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز 81 عامًا.

وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الخبر ونشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور و الفيديوهات العالمي الشهير انستجرام صورة صلاح السعدني وكتب: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني".



نبذة عن صلاح السعدني





صلاح السعدني هو ممثل مصري ولد في 23 أكتوبر 1943 ورحل عن عالمنا في صباح اليوم.

وحاصل على شهادة بكالوريوس زراعة وهو من أصول ريفية، وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفى الساخر محمود السعدني.

دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلًا سويًا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفازية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفاز.

من أهم وأشهر أدوراه دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.



آخر أعمال صلاح السعدني

​​​​​

ويعد مسلسل القاصرات آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، الذي طرح عام 2013، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلاله، مع المخرج مجدي أبو عميرة، ومن تأليف سماح الحريري، ويتناول المسلسل زواج القاصرات في الصعيد، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني.