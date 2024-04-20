وداعا حسن أرابيسك.. هكذا ودعت هالة صدقي وفاة صلاح السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة هالة صدقي على نعي الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث شاركت صورة له من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قالت فيه:" وداعا العزيز الغالي احسن واطيب واخلص فنان اشتغلت معاه، ومن حظي ان بدأت معه في اول مشواري".

وأضافت:"وداعا يا اعز وانقي فنان اشتغلت معاه كنت نعم الصديق والزميل، صلاح السعدني كنت رمز للفنان الوفي المحب للجميع، نفتقدك يا اجمل ارابيسك، كم انا حزينه علي فراقك، وداعا حسن ارابيسكي".

تعليقات الجمهور على منشور هالة صدقي



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال هالة صدقي



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هالة صدقي فيلم الملكة الذي كان يحمل اسم كتف قانوني في البداية قبل تغييره، بطولة هالة صدقي، باسم سمرة، رانيا يوسف، شيرين رضا، كريم عفيفي، دينا، انتصار، محمد محمود، عارفة عبد الرسول وميسرة، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.

