فن ومشاهير

آمال ماهر تتألق في أولى حفلاتها الغنائية بعد غياب (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة آمال ماهر في أولى حفلاتها الغنائية التي أحيتها مساء أمس بإحدي مولات التجمع الخامس بعد غياب لمدة طويلة عن الجمهور والحفلات، وقدمت آمال ماهر باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها الجمهور.

آمال ماهر من تتألق حفل أمس 

 

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا صور من حفل امال ماهر.

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آخر أعمال الفنانة آمال ماهر 

 

الجدير بالذكر أن آخر  أعمال  الفنانة آمال  ماهر أغنية “ أنا كويسة ” والتي حققت نجاحًا ساحقًا. 

 

كلمات أغنية "أنا كويسة" 

 

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا هدت

علقة سخنة بس عدت

سقفولي أنا واللي زيي

اللي وقفت واللي سدت

هما يوم واتنين وفسحة

بعد منها هنام وهصحى

هصحى واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

متخافوش لسه عقلي ما رحش مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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