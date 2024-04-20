نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20عامًا من الصداقة.. عمرو يحيى يكشف تفاصيل تعاونه مع رامي جمال في أغنية "قولي آه" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم رامي جمال، لطرح أغنية جديدة له بعنوان "قولي آه"، التي يتعاون فيها مع الشاعر عمرو يحيى، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد "خليني أشوفك"، المقرر طرحها مع باقي أغنيات الألبوم يوم الأربعاء المقبل.

وقال عمرو يحيى في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، أن النجم رامي جمال، سمع كلمات أغنية "قولي آه"، منذ شهر، وبعدها قرر أن يضمها للألبوم، لافتًا أنها تنتمي للون الرومانسي، وأنه يتمنى أن يشارك بالأغنية كل المقبلين على الزواج والخطوبة والإرتباط لحظاتهم السعيدة بها.

تعاون عمرو يحيى مع رامى جمال

وأعرب عمرو يحيى عن سعادته البالغة بتعاونه مع النجم رامي جمال، لأن العمل معه ممتعًا للغاية؛ لأسباب عديدة منها أنه فنان موهوب، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، بالإضافة إلى أنه تربطه به علاقة صداقة قوية منذ نحو عشرين عامًا، مُضيفًا:" دي أول أغنية تجمعنا ببعض وبإذن الله ما تكونش الأخيرة".



أغنية "قولي آه"

أغنية "قولي آه" من كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة.