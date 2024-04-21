الإثنين.. أحمد جمال يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "في بيتها"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد جمال لطرح أغنية جديدة بعنوان "في بيتها" وهي أغنية تميل إلى الطابع الدرامي الذي يحبه الجمهور ويفضله في الآونة الأخيرة، وأغنية "في بيتها" هي من كلمات أحمد جابر، وألحان شحاته، وتوزيع وسام عبد المنعم.

موعد طرح أغنية “في بيتها” لـ أحمد جمال

ومن المقرر أن تطرح الأغنية يوم الإثنين المقبل الموافق 22 ابريل الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقد روج للأغنية الشاعر أحمد جابر وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر البرومو الترويجي للأغنية الذي كشف موعد طرح الأغنية وهو يوم الإثنين المقبل الموافق 22 ابريل الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلق أحمد جابر على الفيديو قائلًا: "جديد 2024 أول تعاون بيني وبين النجم أحمد جمال أغنية في بيتها كلماتي أحمد جابر، الحان شحاتة توزيع وسام عبدالمنعم".

استوري الشاعر أحمد جابر

آخر أعمال أحمد جمال

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، هى أغنية «حلوة الأجواء»، الذي طرحها عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ شهر وحصدت على مليون مشاهدة، عقب طرحها.

أحمد جمال

كلمات أغنية حلوة الاجواء احمد جمال

حلوة الاجواء

ومزاجنا مش متعكر

الدنيا جميلة وسكر

رايقين أو ي مش بنفكر

غير ان احنا مبسوطين

حلوة الاجواء

أجمل ناس متجمعه

مزيكا عالية مسمعه

الساعه داخلة على اربعه

ومش قايمين

حلو أو ي الكلام ده

عايزين بقى تاني من ده

ابو زهرة العيشة جامده وحلوه

حلوه أو ي الاجواء

حلو أو ي الكلام ده

عايزين بقى تاني من ده

ابو زهرة العيشة جامده وحلوه

حلوه أو ي الاجواء

حلوة السهراية

زيها فين مش هتلاقي

ده مفيش في جمالها نهائي

اضحك بس وسيبلي الباقي

متحسبهاش

حلوة السهرايه

والضحكة صوتها عالي

ومعايا حبيبي الغالي

ليلة من احلى الليالي

ممكن تتعاش

حلو أو ي الكلام ده

عايزين بقى تاني من ده

ابو زهرة العيشة جامده وحلوه

حلوه أو ي الاجواء. هيئة