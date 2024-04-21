نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اقتصار عزاء صلاح السعدني وتفاصيل الجنازة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن حقيقة اقتصار عزاء الفنان الراحل صلاح السعدنى، ومنع حضور الصحفيين والمصورين، حيث أكد أن قرار الأسرة كان بتقديم العزاء للمعزيين فقط.

وتم الإعلان عن موعد ومكان عزاء الراحل صلاح السعدني، حيث من المقرر أن يُقام يوم الأحد 21 أبريل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشُيعت جنازة الفنان صلاح السعدني يوم الجمعة الماضية 19 أبريل، وشهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة من أجيال مختلفة، بينهم: محمود الخطيب، إنجي على، أحمد حلمي، منى زكي، محمد عادل إمام، رامي عادل إمام، سليمان عيد، صلاح عبدلله، ريهام عبدالغفور، أحمد السقا، أحمد رزق، هنا الزاهد، وغيرهم الكثير.