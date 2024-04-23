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أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة رانيا يوسف، خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" مع الإعلاميتين إيمان عزالدين، ومني عبد الغني، على منتقدي إطلالتها في المهرجانات والصور التي تشاركها مع جمهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لا تستمع كثيرا للانتقادات أو التعليقات السلبية التي تصل لها عن إطلالتها، عن الانتقادات الخاصة لها في بعض الأحيان بشأن إطلالاتها الجريئة.

رانيا يوسف تعلن إنها تعيش قصة حب جديدة

قالت رانيا يوسف: "مش بسمع لأي انتقادات عن لبسي، ده ذوقي وهفضل كده ومش هتغير عشان حد، بشوف إن دي شخصيتي وده لبسي حتي لو هافقد جزء من جمهوري، اللي بيحبك بيحبك لنفسك، أنا لو قررت أتغير علشان التعليقات هتغير بشكل مزيف، الآن إحنا في حالة إعجاب متبادل رانيا يوسف تعلن إنها تعيش قصة حب جديدة، متواضع جدا ومكافح جدا بحترمه جدا وهو مطلق وله ابن وهو صديق كويس لطليقته وهو أكبر مني بأربع سننين، فأنا لا أؤمن بفرق السن، مش هاعمل فرح، أنا بكره فساتين الفرح وبكره كل التقاليد بتاعت الأفراح".

أحدث أعمال رانيا يوسف

ومن ناحية اخري، شاركت رانيا يوسف في رمضان 2024 بمسلسل "بقينا اتنين" وعرض في النصف الثاني من الشهر الكريم، المسلسل بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال رانيا يوسف

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق، ايضا مسلسل «عالم تاني» بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، تدور أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.