نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر عن حديث ريم البارودي: مينفعش أطلع أخبّط فيها.. عيب كده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة وفاء عامر، أنها لا تحب أن تحرج أحد من زملائها في الوسط الفني أو تتحدث عنه بشكل مسيئ لكي تكون تريند، وذلك تعليقًا على أزمتها الفنانة مع ريم البارودي.



وأضافت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أنا مش محتاجه حاجه من حد علشان أقول كده ومش هطلع أكل عيش على صداقة سنتين وأخوة سنين وعلى عمر.. عيب أنا معملش كده، ومعتقدش إني أنا علشان هي قالت عليا كلمة أطلع أخبّط فيها".



وأشارت وفاء عامر، إلى أنها لا تتراجع في أي كلمة تقولها كونها لا تخشي أحد سوى الله وتحب زملائها وتتمنى لهم كل التوفيق.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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آخر أعمال وفاء عامر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء عامر كان مسلسل حق عرب ويجمع مسلسل حق عرب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كل من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة

كما شاركت في مسلسل جودر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، حيث ظهرت في دور فاطمة التي جسدت دور والدة جودر.

ومسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.