نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب أحمد فهمي.. هنا الزاهد تتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هنا الزاهد مؤشر البحث جوجل وذلك بعد قيامها بإلغاء متابعة طليقها الفنان أحمد فهمي من حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مع استمرار متابعة أحمد فهمي لها وذلك بعد شهور من انفصالهما في شهر ديسمبر الماضي عام 2023.

انفصال هنا الزاهد رسميًا عن أحمد فهمي

يشار إلى أن هنا الزاهد كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها أحمد فهمى رسميًا بعد 4 سنوات زواج، في ديسمبر الماضي 2023، وكتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله، تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواجً، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

زواج هنا الزاهد وأحمد فهمي

وتزوج أحمد فهمي وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنيًا في أعمال منها "الواد سيد الشحات" الذي عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذي عرض مؤخرًا في السينمات، وكذلك مسلسل إذاعي.

وكانت هنا الزاهد قد كشفت في لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" في دبي، كيف أمضت أول رمضان لها بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث قالت: "العيلة احتضنتني كثيرًا وكانوا سعداء أنني كنت معهم، أنا حاسة إن الموضوع هادئ وحلو وماما ربّنا يخليها لي هي وإخواتي وحشوني وقاعدة معاهم".

أما عن فكرة تعاونها من جديد مع أحمد فهمي في عمل فني، فقالت هنا الزاهد: "لو الدور حلو ممكن".

وردًا على سؤال عمّا إذا كان أحمد فهمي قد تواصل معها وبارك لها على فيلمها الجديد، قالت هنا الزاهد: "لأ لسه لأن الفيلم لسه منزلش".

آخر أعمال هنا الزاهد

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا من السينمات، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.