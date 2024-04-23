4 مايو.. تامر عاشور يحيي حفله بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان تامر عاشور حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث يستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مايو المقبل، ضمن حفلات موسم الصيف 2024.

وروج الفنان تامر عاشور عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» منذ قليل، لحفله المقبل المقرر إقامته في الكويت الشهر القادم، ونشرعاشور البوستر الدعائي للحفل، ومعلقًا «جمهور الكويت الحبيب، مستنينكم يوم 4 مايو في أرينا الكويت في حفل مميز وكبير مع ليلة عمر».

حفلات تامر عاشور القادمة

كما يستعد تامر عاشور لإحياء حفل غنائي، وذلك يوم 10 مايو المقبل، وذلك داخل إحدى الحدائق الكبرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، برفقة المطرب محمود العسيلي، وتم طرح تذاكر الحفل وجاءت أسعارها كالتالي:الفئة الأولى بملبغ 20 ألف جنيهًا وهي عبارة عن طاولة تسمح بدخول 10 أفراد، الفئة الثانية يبلغ سعرها 2000 جنيهًا للفرد الواحد، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 400 جنيهًا.