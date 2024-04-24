'إلى ابني'.. تجربة الإخراج والتأليف لظافر العابدين تحصد جائزتين بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

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أحمد جودة - القاهرة -

حصد فيلم "إلى ابني" من إخراج ظافر العابدين جائزتتين خلال الساعات الماضية بمهرجان هوليوود للفيلم العربي.



ما هى الجوائز التي حصل عليها الفيلم



جاءت الجائزة الأولى من نصيب السيناريو حيث شارك ظافر العابدين في كتابة السيناريو مع التونسية صفاء المسعدي، أما الجائزة الثانية فهي حصوله على أحسن فيلم من قبل جمعية مهرجان الفيلم العربي بهوليوود.

قصة فيلم إلى ابني



تدور أحداث العمل حول (فيصل) المواطن البريطانيّ من أصل سعوديّ، والذي يعيش في لندن مع ابنه (آدم) البالغ من العمر سبع سنوات، وبعد سنوات من وفاة زوجته، يقرر (فيصل) ترك عمله والعودة إلى المملكة السعودية رفقة ابنه، فتمثل العودة صدامًا بين (فيصل) ووالده الذي كان يرفض سفره بالماضي.



أبطال فيلم إلى ابني



فيلم "إلى ابني" المشروع الثاني لظافر العابدين في الإخراج، وذلك بعد فيلمه "غدوة" في عام 2021، والذي لعب كذلك بطولته وشارك في كتابته وإنتاجه من خلال شركة Double A Productions وكن عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 حيث فاز بجائزةFIPRESCI لأفضل فيلم في المسابقة الدولية، العمل من بطولة النجم ظافر العابدين، ويشاركه البطولة كل من الفنانين السعوديين إبراهيم الحساوي، سمر شيشة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، بالإضافة إلى الممثل الأردني آدم أبو سخا، والممثلة البريطانية إميليا فوكس، والنجم الصاعد اللبناني السعودي المولد آدم زهر.



آخر أعمال ظافر العابدين

يذكر أن آخر أعمال ظافر العابدين هو فيلم "أنف وثلاثة عيون"، وهو مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب، وتدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها.



فريق عمل فيلم "أنف وثلاث عيون"





فيلم "أنف وثلاث عيون" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي، معالجة سينمائية وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس