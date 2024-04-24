انت الأن تتابع خبر نهال عنبر تنفي اعتزالها الفن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت الفنانة المصرية نهال عنبر، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول اعتزالها الفن، وذلك بعد انتشار صورة لها بالحجاب برفقة شيخ الأزهر أحمد الطيب مع تعليق "الفنانة المعتزلة".



وأعربت نهال عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، عن استيائها من تلك الشائعات، مؤكدةً أن اعتزال الفن "غير وارد على الإطلاق" بالنسبة لها، وأنها ستستمر في التمثيل طوال حياتها.



كما شددت على حرصها على احترام القيم والتقاليد المصرية في أعمالها؛ إذ قالت: أنا لم ولن اعتزل التمثيل أبدا، فكل أعمالي أتشرف بها ولا تخدش حياء الأسر المصرية، وسأظل أقوم بالتمثيل لآخر عمري .